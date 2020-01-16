Конор Макгрегор: Если все будет в порядке, готов буду выйти на замену в бою Нурмагомедов - Фергюсон Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

- Этот бой уже срывался четыре раза. Нет гарантий, что это не произойдет вновь. Я настроен на мое возвращение в субботу. Если все будет в порядке, я выиграю, то готов буду выйти на замену, - цитирует Макгрегора ТАСС.

Напомним, что предстоящая попытка провести бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым, станет пятой в истории UFC.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал о том, что Макгрегор рассчитывает после боя с Дональдом Серроне принять участие еще и в турнире UFC 249. Ирландец, по словам Уйата, верит в то, что травму получит либо Хабиб Нурмагомедов, либо Тони Фергюсон.

Добавим, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен состоятся 19 апреля.