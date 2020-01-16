Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция в преддверии турнира UFC 246, главным событием которого станет поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

По окончании мероприятия бойцы провели первую дуэль взглядов.

Добавим, что поединок между Макгрегором и Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор рассказал, что может провести боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а также заявил о том, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.