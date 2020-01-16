Дональд Серроне: С нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов, надеюсь, что Макгрегор готов Американский боец Дональд Серроне – о предстоящем поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

- Я с нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов. Надеюсь, что он готов, я очень взволнован этим боем. Если выиграю, то поеду отдыхать со своим ребенком и получу удовольствие от отпуска. Затем я позвоню президенту UFC и выясню, что мы будем делать дальше., - приводит слова Серроне «Матч ТВ».

Добавим, что поединок между Макгрегором и Серроне состоится 19 января в Лас-Вегасе.

Ранее Макгрегор рассказал, что может провести боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а также заявил о том, что готов выйти на замену в поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.