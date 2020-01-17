Олег Тактаров: Макгрегор - это курочка, несущая золотые яйца В своем последнем поединке ирландец уступил Хабибу Нурмагомедову.

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке Конор Макгрегор - Дональд Серроне.

«Конор настроен впервые за два года. Соперник у него возрастной, умудрился за год проиграть два раза. Макгрегор не явный фаворит. Партера у обоих нет, а в стойке Конор чуть-чуть получше. Бой будет на руках, фактически бокс», - приводит слова Тактарова Metaratings.

«В случае поражения Макгрегор, возможно, сильнее захочет заняться собой. Ему дадут возможность. Он курочка, несущая золотые яйца, поэтому его будут тащить», - добавил Тактаров.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Ирландец является бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. В его активе 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. Свой последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, года проиграл удушающим приемом Нурмагомедову.

На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи.