Ян станет комментатором боя Макгрегора и Серроне Поединок пройдет 18 января на турнире UFC 246.

Российский боец UFC Петр Ян прокомментирует бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне, который пройдет на турнире UFC 246 и будет показан в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».

Как сообщает «Чемпионат.com», 26-летний Ян, выступающий в легчайшем весе, присоединится к комментаторам Александру Садокову и Григорию Стангриту.

Отметим, что в андекарде боя Макгрегор – Серроне пройдет поединок Алексея Олейника из России и Мориса Грина из США.

Для бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 31-летнего Макгрегора этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года.

36-летний Серроне провел в прошлом году четыре поединка, в которых одержал две победы (над Александром Эрнандесом и Элом Яквинтой) и потерпел два поражения (от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи).

Турнир UFC 246 пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.