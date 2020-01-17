Конор Макгрегор: Хочу встретиться и с Нурмагомедовым, и с Фергюсоном 19 января ирландец проведет поединок против Дональда Серроне.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил о желании провести поединок и с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, и с американцем Тони Фергюсоном.

«Вне зависимости от результата этого боя мне хотелось бы встретиться с обоими этими парнями. Мне хотелось бы подраться с Фергюсоном. У меня была с ним своя история, ведь так? Мы управляли его карьерой (в рамках сотрудничества с компанией Paradigm). Он остался в порядке, после того как ушел. В какой-то момент мне хотелось бы с ним сразиться», - приводит слова ирландца MMA Junkie.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Ирландец является бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. В его активе 25 боев в ММА, в которых он одержал 21 победу. Свой последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года, года проиграл удушающим приемом Нурмагомедову.

На счету Серроне 36 побед в 50 поединках по правилам смешанных единоборств. В сентябре 2019 года он уступил Джастину Гэтжи.

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.