Колби Ковингтон: Как Макгрегор собирается победить Серроне, если даже не смог сбить старика в баре?

Боец UFC Колби Ковингтон дал прогноз на поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне, который станет главным событием турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
«Я ставлю на «Ковбоя» (Серроне), – приводит BJ Penn слова 31-летнего американца, выступающего в полусреднем весе. – Думаю, Конор уже все заработал. Давайте будем честными, он даже не смог сбить старика в баре, как он собирается победить «Ковбоя»?»
Напомним, в августе прошлого года в сети появилось видео, на котором Макгрегор ударил в пабе пожилого человека, который отказался выпить его виски. Инцидент произошел в апреле 2019 года в Дублине.
Бой Макгрегор – Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. Для ирландца этот поединок станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года.
Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба
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