Вадим Немков: Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой Поединок состоится в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал новость о предстоящем поединке против Райана Бейдера.

«Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы показать яркий и бескомпромиссный поединок на протяжении пяти раундов. Но лучше закончить все досрочно. Меня очень вдохновляет, что поединок пройдет в великий для нашей страны День Победы, постараюсь все сделать для завоевания титула!» – цитирует спортсмена Sports.ru.

Напомним, сегодня стало известно, что Немков проведет бой за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе против американца Бейдера. Поединок состоится 9 мая в Сан-Хосе (Калифорния, США),

27-летний Немков провел 13 поединков по правила ММА, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений.

26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов Bellator нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.