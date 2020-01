Хакеры взломали аккаунты UFC в социальных сетях

Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты UFC в популярных социальных сетях.

В частности, на официальных страницах сильнейшего ММА-промоушена мира в твиттере и инстаграме появилось следующее сообщение:

«Привет, это снова OurMine:)

Интернет-безопасность в этом мире по-прежнему плоха, так что мы вернулись. Сегодняшний день будет сумасшедшим. Будьте готовы к новостям.

UFC, свяжитесь с нами, если хотите разобраться с этой проблемой».

It appears as though the UFC's official Twitter account has been hacked by hacker group OurMine. OurMine has claimed responsibility for recent hacks, including the accounts of several NFL teams yesterday. pic.twitter.com/gjEdz0XWB9