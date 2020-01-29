Хакеры взломали аккаунты UFC в социальных сетях

Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты UFC в популярных социальных сетях.
В частности, на официальных страницах сильнейшего ММА-промоушена мира в твиттере и инстаграме появилось следующее сообщение:
«Привет, это снова OurMine:)
Интернет-безопасность в этом мире по-прежнему плоха, так что мы вернулись. Сегодняшний день будет сумасшедшим. Будьте готовы к новостям.
UFC, свяжитесь с нами, если хотите разобраться с этой проблемой».
В настоящее время UFC удалось вернуть доступ к своим аккаунтам. Никаких официальных комментариев от Ultimate Fighting Championship по поводу ситуации пока не поступало.
Кроме аккаунтов UFC, хакерской группировкой Our Mine накануне были взломаны аккаунты в соцсетях телеканала ESPN, Национальной футбольной лиги и нескольких клубов НФЛ.
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