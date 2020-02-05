Отец Хабиба – о словах Кашина: Это же обычные завистники и хейтеры Ранее журналист обрушился с критикой на спортсмена, отметив, что тот дискредитирует Россию в глазах мирового сообщества.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на скандальное высказывание российского журналиста Олега Кашина.

«Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», – цитирует отца спортсмена «Подъем».

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов является единственным представителем России, владеющим титулом в лучшей лиге мира. Он не знает поражений на профессиональном уровне. На его счету 28 боев и 28 побед.