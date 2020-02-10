Смоляков объяснил свой выпад в адрес Александра Емельяненко Ранее он оскорбил бойца из Старого Оскола, а также заявил, что тот совершил многочисленные изнасилования.

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков прокомментировал скандальное заявление, сделанное в адрес Александра Емельяненко.

«Состояние аффекта – плохое состояние. Я сказал много того, чего не стоило говорить. Я Александру Емельяненко ничем не угрожаю. Это было сказано в состоянии аффекта. Некие угрозы вроде ножей, пистолетов и тому подобное – это не про меня и на меня не похоже. Я к такому даже не склонен. Преследовать его и ждать продолжения этой истории не собираюсь.

Дальнейшее наше общение не будет развиваться подобным бандитским образом. Главное сейчас – объяснить, что это было в состоянии аффекта, никто и ничто не тянет меня за город вместе с ним», – заявил Смоляков в интервью, размещенном на YouTube-канале «Вестник ММА».

Бывший боец UFC Смоляков: А. Емельяненко – мразь и насильник