Джефф Монсон: Ради боя с Федором Емельяненко я ушел из UFC Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон - о неудачной попытке провести бой в Pride с Федором Емельяненко.

- Я дрался с Тимом Сильвией за титул чемпиона UFC. Столь же важным боем в моей карьере я считаю бой с Федором Емельяненко. Мы ушли ради него из UFC. Мой менеджер мне сообщил о предложении боя с Федором в Pride. UFC сказала: «Ок». Я только что проиграл Тиму Сильвии, это чемпион. Этот бой совершенно не был ярким. В UFC подумали: «Есть парень, который не смог побить чемпиона. Если он пойдет и побьет Федора, переведет в партер и заставит его сдаться… Даже если проиграет, мы ничего не теряем, ведь он не победил нашего чемпиона. Все считают Федора лучшим, так что все и ждут от него победу. А вот если он победит Федора, то это крупная добыча. Ведь проигравший нашему чемпиону только что победил Федора». Так что UFC с радостью сказала мне: «Иди дерись с ним». К сожалению, турнир не состоялся, бой не состоялся. Я провел бой в Pride, но с Емельяненко боя не сложилось, - приводит слова Монсона allboxing.ru.

Ранее Монсон заявил, что нельзя заставлять спортсменов выбирать между правом соревноваться и правом представлять свою страну.