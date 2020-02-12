Джефф Монсон - о бое с Федором Емельяненко: Три раунда избиения, я повредил губу, сломал ногу Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон - о поединке с Федором Емельяненко в 2011 году.

- Бой пошел в совершенно противоположном направлении от того, что я ожидал и на что надеялся. Он все время провел в стойке, я стоял в левосторонней стойке. Он отправлял меня ударами в нокдаун три или четыре раза. Во втором раунде он разбил мою ногу лоукиками. Я так и не сократил дистанцию. Я ждал, что он пойдет вперед, а он держал дистанцию и рвал ее каждый раз после атак. В момент нокдаунов он делал несколько добивающих ударов, но как только я хватал его, чтобы затянуть в партер, он вставал в стойку, говоря: «Нет, в партере боя не будет». Три раунда избиения. Я повредил губу, сломал ногу, - приводит слова Монсона allboxing.ru.

Ранее Монсон рассказал, что ради боя с Федором Емельяненко ушел из UFC.