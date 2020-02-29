Джефф Монсон: Надеюсь, что у меня будет еще один или два боя в этом году Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил, что намерен провести два заключительных боя перед завершением спортивной карьеры.

- Я надеюсь, что у меня будет еще один или два боя в этом году. Один во Франции, другой, возможно, в России, а потом уже закончу, - цитирует Монсона «РИА Новости».

Ранее Монсон рассказал о поединке против Федора Емельяненко, который состоялся в 2011 году.