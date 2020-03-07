Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым

- У Расула двойной перелом челюсти, - цитирует ТАСС представителя команды Мирзаева.
Напомним, что поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для Мирзаева вторым кряду - в сентябре прошлого года на турнире ACA 99 в Москве он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову.
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