Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Арманом Оспановым из Казахстана, который прошел в рамках турнира АСА 105.

- У Расула двойной перелом челюсти, - цитирует ТАСС представителя команды Мирзаева. Напомним, что поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде. Это поражение стало для Мирзаева вторым кряду - в сентябре прошлого года на турнире ACA 99 в Москве он проиграл нокаутом Шамилю Шахбулатову.