Поединок Волков - Блейдс возглавит турнир UFC в Канаде

Обозреватель ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter сообщил о том, что российский боец UFC Александр Волков проведет свой следующий поединок с американцем Кертисом Блейдсом.

Отмечается, что турнир состоится 20 июня в Саскатуне (Канада).

Confirmed via sources the plan is for Curtis Blaydes (@RazorBlaydes265) and Alexander Volkov (@AlexDragoVolkov) to headline UFC Fight Night Saskatoon in June. Obviously, Blaydes feels he's ready for a title shot but the division remains in flux and he wanted to stay active.