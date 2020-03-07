Поединок Волков - Блейдс возглавит турнир UFC в Канаде Официальное подтверждение от организации по поводу данного поединка пока не поступило.

Обозреватель ESPN Бретт Окамото на своей странице в Twitter сообщил о том, что российский боец UFC Александр Волков проведет свой следующий поединок с американцем Кертисом Блейдсом.

Отмечается, что турнир состоится 20 июня в Саскатуне (Канада).

Confirmed via sources the plan is for Curtis Blaydes (@RazorBlaydes265) and Alexander Volkov (@AlexDragoVolkov) to headline UFC Fight Night Saskatoon in June. Obviously, Blaydes feels he's ready for a title shot but the division remains in flux and he wanted to stay active. — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 5, 2020

31-летний Волков одержал 31 победу и потерпел семь поражений в ММА. В своем последнем поединке, 11 ноября 2019 года, россиянин единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

На счету 29-летнего Блейдса 13 побед и два поражения. В последнем бою в январе 2020 года Блейдс нокаутировал экс-чемпиона лиги Джуниора дос Сантоса.