Ромеро оказался тяжелее Адесаньи, Чжан и Еджейчик показали одинаковый вес перед турниром UFC 248 В пятницу в Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания участников турнира UFC 248.

В главном бою ивента чемпион организации в среднем весе Исраэль Адесанья встретися с Йоэлем Ромеро. Во время взвешивания претендент на титул перевесил своего соперника на 300 грамм (83,9 против 83,6).

В еще одном чемпионском поединке встрется поля Джоанна Еджейчик и обладательница титула Вэйли Чжан. Обе спортсменки показали на весах по 52,1 кг.

Напомним, что турнир UFC 248 пройдет в ночь на 8 марта по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Official for the MW king 👑 #UFC248 Публикация от ufc (@ufc) 6 Мар 2020 в 10:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram A MOOD: Публикация от ufc (@ufc) 6 Мар 2020 в 10:53 PST