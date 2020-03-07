Глава UFC отказался обсуждать замену участников боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном Глава UFC Дана Уайт во время пресс-конференции, посвященной поединку между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, ответил на вопрос о замене в случае, если кто-то из бойцов снимется с поединка

– Конор Макгрегор? Ужасный вопрос. Давайте говорить об этом поединке, – сказал журналистам Уайт. Напомним, что ранее поединок между бойцами отменялся четыре раза. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке Нурмагомедову предстоит защита титула в легком весе в бою против Фергюсона. За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне. Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео)