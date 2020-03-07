Глава UFC отказался обсуждать замену участников боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

– Конор Макгрегор? Ужасный вопрос. Давайте говорить об этом поединке, – сказал журналистам Уайт.
Напомним, что ранее поединок между бойцами отменялся четыре раза.
18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке Нурмагомедову предстоит защита титула в легком весе в бою против Фергюсона.
За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.
Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.
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