«Вышли местоположение, или я разобью твою машину». Нурмагомедов потроллил главу UFC Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в шутку пригрозил разбить автомобиль главы UFC Даны Уайта.

– Вышли местоположение, или я разобью твою машину, – написал Хабиб под постом в своем Instragram.

Ранее Нурмагомедов уже выкладывал подобный шуточный пост в адрес главы UFC после его победы над Конором Макгрегором. Тогда россиянин отметил, что Уайту повезло, что он отдал россиянину чемпионский пояс.

18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке Хабибу предстоит защита титула в легком весе в бою против Тони Фергюсона.

За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.