Адесанья получит за бой с Ромеро 500 тысяч долларов - Советский спорт
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07 марта 2020 11:21ММАКорегин Владислав

Адесанья получит за бой с Ромеро 500 тысяч долларов

Стало известно о возможных гонорарах чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанье в поединке с Йоэлем Ромеро.

Отмечается, что 30-летний боец получит сумму в 500 тысяч долларов, а Ромеро – 350 000.

К слову, чемпионка в полусреднем весе Вэйли Чжан получит за шоу 100 000 долларов, а за победу удвоит свою сумму. Ее соперница Джоанна Еджейчик в случае победы может получить на 12 тысяч больше.

Напомним, что турнир UFC 248 пройдет в ночь на 8 марта по московскому времени.

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