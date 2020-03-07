Адесанья получит за бой с Ромеро 500 тысяч долларов Стало известно о возможных гонорарах чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанье в поединке с Йоэлем Ромеро.

Отмечается, что 30-летний боец получит сумму в 500 тысяч долларов, а Ромеро – 350 000.

К слову, чемпионка в полусреднем весе Вэйли Чжан получит за шоу 100 000 долларов, а за победу удвоит свою сумму. Ее соперница Джоанна Еджейчик в случае победы может получить на 12 тысяч больше.

Напомним, что турнир UFC 248 пройдет в ночь на 8 марта по московскому времени.