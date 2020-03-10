Лига ACA вынуждена ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты - Советский спорт
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10 марта 2020 23:16ММАВащенко Сергей

Лига ACA вынуждена ограничить количество мест на бой Емельяненко - Исмаилов и поднять цены на билеты

Промоушен ACA высказался по поводу запрета Мэра Москвы.

- Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий до 10 апреля проведение в городе массовых мероприятий, с числом присутствующих более 5 тысяч человек. В связи с этим лига ACA вынуждена ограничить количество зрительных мест на турнир ACA 107 (3 апреля в Москве) и с 11 марта поднять цены на оставшиеся в продаже билеты, - сообщила пресс-служба организации.

Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса

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