Хабиб Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: В ожидании локации (фото)

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ожидает сообщения от руководства лиги по месту проведения турнира, где состоится его бой с американцем Тони Фергюсоном.
«В ожидании локации», – написал 31-летний уроженец Дагестана, выложив фото с тренировки.
Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 может пройти в ОАЭ или Китае. Напомним, он должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти штата запретили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.
Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона
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