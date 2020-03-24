Хабиб Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: В ожидании локации (фото) Россиянин оставил запись в своем Instagram.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ожидает сообщения от руководства лиги по месту проведения турнира, где состоится его бой с американцем Тони Фергюсоном.

«В ожидании локации», – написал 31-летний уроженец Дагестана, выложив фото с тренировки.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 может пройти в ОАЭ или Китае. Напомним, он должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти штата запретили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона