Хабиб Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: В ожидании локации (фото) - Советский спорт
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24 марта 2020 12:57ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: В ожидании локации (фото)

Россиянин оставил запись в своем Instagram.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ожидает сообщения от руководства лиги по месту проведения турнира, где состоится его бой с американцем Тони Фергюсоном.

«В ожидании локации», – написал 31-летний уроженец Дагестана, выложив фото с тренировки.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 может пройти в ОАЭ или Китае. Напомним, он должен был пройти в Нью-Йорке (США), но власти штата запретили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона

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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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