Макгрегор вслед за Месси пожертвовал один млн евро на борьбу с коронавирусом На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 19 тысяч человек.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор приобрел на один млн евро средства индивидуальной защиты.

Он заявил в своем Twitter, что отправит их в Ирландию, а именно в Ленстер, что располагается на юге страны.

Также 31-летний боец подчеркнул, что уже обсудил этот вопрос с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью и прикрепил к своему посту фрагменты переписки.

Ранее футболист «Барселоны» Лионель Месси решил помочь в борьбе с коронавирусом и выделил один млн евро местным больницам.