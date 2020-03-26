Михаил Кержаков: Думаю, бой Фергюсон - Нурмагомедов состоится, найдут ангар без зрителей Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

- Интересуюсь ли какими-либо видами спорта кроме футбола? Я, наверное, как и многие, слежу за организацией UFC. И, я так понимаю, следующий вопрос уже напрашивается сам собой. Думаю, бой между Фергюсоном и Хабибом состоится, найдут какой-нибудь ангар или там площадку, без зрителей. И поединок будет транслироваться. Если его не будет, значит, ему вообще не суждено быть. Потому что он уже в пятый или в какой-то там раз переносится, - передает слова Кержакова пресс-служба «Зенита».

Ранее пресс-служба UFC опубликовала видео, посвященное грядущему поединку россиянина и американца.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир UFC 249, который намечен на 18 апреля. Он должен был пройти в Нью-Йорке (США), однако, власти штата отменили все спортивные мероприятия из-за пандемии коронавируса. В эти дни промоушен ищет новое место.