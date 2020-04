Конор Макгрегор: Фергюсон и Нурмагомедов были втянуты в игру «на слабо». И Хабиб испугался

«Я в отличной форме, чтобы прямо сейчас провести бой. В начале всей этой ситуации сказал себе: «Как я рад, что у меня не назначен бой». В противном случае мне пришлось бы готовиться к поединку в неопределенности, но я бы все равно вышел на бой и победил.

Дело в том, что и Фергюсон, и Нурмагомедов ближе к дате поединка были втянуты в игру «на слабо». И Хабиб испугался первым, сделав счет 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в разгар кризиса, хотя это было очень рискованно. Поздравляю Тони», - написал Макгрегор в своем Twitter.

Накануне бывший боец UFC Бен Аскрен заявил, что Макгрегор сможет заменить Нурмагомедова и выйти на бой против Фергюсона.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов вылететь на поединок с американцем, но ему нужно указать место проведения турнира.

Напомним, что 31-летний уроженец Дагестана сообщил, что не полетит в США, где, скорее всего, должен был пройти его поединок с Фергюсоном. Он лишь отметил, что следует рекомендациям властей, которые призывают всех граждан РФ соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса.

