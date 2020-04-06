Турнир UFC 249 пройдет в США, а главным событием станет бой Фергюсон - Гэтжи Несмотря на различные препятствия, официальные лица UFC надеются в ближайшие дни завершить подготовку к своему шоу, которое состоится 18 апреля.

Как сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники, похоже, что шоу состоится на западном побережье Соединенных Штатов, а в главном бою турнира встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, хотя контракт на этот бой еще не подписан.

Напомним, что первоначально главным событием турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке (США), должен был стать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном однако власти штата отменили на неопределенный срок все спортивные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе Нурмагомедов в своем Instagram сообщил, что находится дома на карантине и не сможет принять участия в поединке. Позднее российский боец заявил, что готов провести бой, если сможет вылететь из России.

Накануне президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не примет участия в турнире.