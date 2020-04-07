Экс-чемпион UFC: Хабиб сказал мне, что не отказывался от боя с Фергюсоном Известный боец Даниэль Кормье не понимает, почему Хабибу Нурмагомедову не дали драться с Тони Фергюсоном.

«Недавно Хабиб сказал мне, что может сделать вес и выйти на бой, - пояснил Кормье в интервью известному эксперту Ариэлю Хельвани. - Просто он не знал, где пройдет турнир. И он несколько раз повторил, что не отказывался от боя... А теперь Уайт объявил, что Нурмагомедов не будет драться. Не знаю, что там у них произошло».

Напомним, президент UFC Дана Уайт объявил о том, что Нурмагомедова в бою с Фергюсоном 18 апреля заменит Джастин Гэтжи. При этом место проведения UFC 249 по-прежнему неизвестно.