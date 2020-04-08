Менеджер Нурмагомедова: Наши отношения с UFC не изменились Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что в ситуации с отменой боя против Тони Фергюсона, нет виноватых.

- Наши отношения не изменились. Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось, передает слова Магомедова ТАСС.

Ранее Фергюсон обрушился с критикой на Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, изначально американец должен был подраться с Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ. Таким образом, место Хабиба в главном бою турнира UFC 249 занял 31-летний Джастин Гэтжи.

Добавим, что по информации источника, поединок состоится 18 апреля в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата.