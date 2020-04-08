Менеджер Нурмагомедова: Наши отношения с UFC не изменились - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 апреля 2020 18:42ММА

Менеджер Нурмагомедова: Наши отношения с UFC не изменились

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что в ситуации с отменой боя против Тони Фергюсона, нет виноватых.

- Наши отношения не изменились. Здесь нет вины UFC или вины Хабиба, просто так сложилось, передает слова Магомедова ТАСС.

Ранее Фергюсон обрушился с критикой на Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, изначально американец должен был подраться с Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ. Таким образом, место Хабиба в главном бою турнира UFC 249 занял 31-летний Джастин Гэтжи.

Добавим, что по информации источника, поединок состоится 18 апреля в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата.

Бей своих, чтобы Россия боялась. 9 апреля в США суд над футбольной мафией Руководителей американских СМИ обвиняют в преступных схемах с ФИФА, чиновники которой подозреваются в коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. 07.04.2020 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру  Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья
Времена ХК МВД возвращаются. Клуб со скромным бюджетом дошел до финала После исчезновения с карты КХЛ «Адмирала» есть повод вспомнить о других командах, которые сошли с дистанции или пошли на понижение в классе. 05.04.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:32 Биатлон Чикирис Олег
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:58 Футбол Антон Шунин: Доиграть чемпионат было бы справедливым решением
18:42 Футбол Динамовцы продолжают помогать москвичам
18:42 ММА Менеджер Нурмагомедова: Наши отношения с UFC не изменились
18:42 Футбол Федор Смолов: Совет Селюку - пора завязывать с пивом
18:25 Футбол «Барселона» заинтересована в переходе голкипера «Аякса»
18:25 Футбол Кержаков - Смолову: Выглядишь на 38-39, похож на Бората
18:14 Футбол Смолов раскрыл подробности своего «побега» из «Сельты»
18:11 Футбол Шандор Варга: Мне кажется, что ни один игрок РПЛ не перерос чемпионат России
17:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича
17:30 Футбол Сергей Семак: Больших проблем при любом сценарии возобновления чемпионата не вижу
17:19 Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года
17:01 Футбол Алексей Спиридонов: Если в РПЛ решат не доигрывать сезон, то нет смысла определять чемпиона
16:53 Футбол Роберто Манчини: Надеемся, что к Евро Балотелли будет готов на все сто процентов
16:37 Футбол Марко Ройс: Санчо должен остаться в Дортмунде еще на год
16:19 Футбол Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть
16:13 Биатлон Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
16:09 Биатлон Александр Тихонов: На счету СБР ноль рублей, куча долгов - полная финансовая задница
16:04 Футбол Роман Орещук: Доиграть сезон в Краснодарском крае - неплохая идея
15:48 Футбол СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
15:40 Футбол Роман Асхабадзе: В футбольном мире Карпин – человек-скала
82-year-old historian Nazarov was beaten in a line for medical face masks in the capital's pharmacy
В Хабаровском крае появилась первая жертва коронавируса
В Удмуртии остановили закупки «золотых» продуктов для школьников
Фитнес-коврик и бутылки вместо гантелей: как не потерять форму на самоизоляции
За последние сутки в Волгограде нет новых случаев заражения коронавирусом
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика