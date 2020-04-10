Хабиб после отмены UFC 249: Бойтесь Аллаха, полагайтесь на Аллаха - Советский спорт
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10 апреля 2020 08:53ММАСергеев Иван

Хабиб после отмены UFC 249: Бойтесь Аллаха, полагайтесь на Аллаха

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал первый твит после того, как стало известно об отмене турнира UFC 249.

«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», - написал Нурмагомедов, цитируя Коран.

Напомним, что изначально российский чемпион должен был биться с Тони Фергюсоном в главном бою намечавшегося на 18 апреля UFC 249. В итоге он отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию во время карантина. Хабиба заменили на Джастина Гэтжи. Однако и бой Фергюсон - Гэтжи также не состоится. Глава UFC Дана Уайт сегодня заявил об отмене турнира по требованию сверху.

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