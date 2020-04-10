Хабиб после отмены UFC 249: Бойтесь Аллаха, полагайтесь на Аллаха

«Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха», - написал Нурмагомедов, цитируя Коран.
Напомним, что изначально российский чемпион должен был биться с Тони Фергюсоном в главном бою намечавшегося на 18 апреля UFC 249. В итоге он отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию во время карантина. Хабиба заменили на Джастина Гэтжи. Однако и бой Фергюсон - Гэтжи также не состоится. Глава UFC Дана Уайт сегодня заявил об отмене турнира по требованию сверху.
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей «Советский спорт» изучил, какими функциями сейчас наделили футбольные стадионы, ледовые катки и даже автодромы. 09.04.2020 18:00 Футбол Велиев Эмиль Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев «Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Букмекеры спасают российский футбол. Даже во время коронавируса Российский футбол не выжил бы в современных реалиях, если бы не приход в него букмекерского бизнеса. 08.04.2020 20:00 Футбол Сергеев Иван Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем До последнего патрона. Семин достал главный козырь в борьбе с очередным начальником Своим призывом пожалеть «бедных футболистов» главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, похоже, перешел в решительное наступление на руководство своего клуба. 09.04.2020 21:00 Футбол Кузнецов Дмитрий