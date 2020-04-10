Алексей Олейник: Самая сложная за последние пару лет подготовка остановлена Российский боец UFC Алексей Олейник объявил о переносе своего боя с Фабрисио Вердумом.

«Самая сложная за последние пару лет подготовка... остановлена. Было очень сложно, но я пахал, не сдаваясь.

Сегодня провел три тренировки, взял сумку после третьей, телефон в руки и увидел информацию о переносе турнира. Ну что, сдаться?- а хренушки», - написал Олейник в своем инстаграм.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты.

Напомним, что 42-летний боец 9 мая в рамках турнира UFC 250 должен был провести поединок против бразильца Фабрисио Вердума

Добавим, что в последнем поединке россиянин выиграл у американца Мориса Грина, а бразилец проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.