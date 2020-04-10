Алексей Олейник: Самая сложная за последние пару лет подготовка остановлена

4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020?Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться?17.03.2020 22:00Фигурное катаниеТигай Лев
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России.09.04.2020 16:30БиатлонВолохов Юрий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии ШараповойМария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00ТеннисАнисимов Вадим
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео)Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев.20.03.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Дзюба «сдулся» на 3 миллиона, Федун – на 2 миллиардаВ новых рейтингах Transfermarkt и Forbes – колоссальные перемены для видных персонажей российского футбола.09.04.2020 12:00ФутболСергеев Иван
Панарин – о главном недостатке Нью-Йорка, Хабибе, самогоне и бабушкиных пирожкахЛидер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал гостем прямого эфира в инстаграме Александра Кержакова. Было много шуток.10.04.2020 00:00ХоккейГригорьевская Юлия
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемииПодводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой.04.04.2020 14:00Фигурное катаниеТигай Лев
Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал не лишать футболистов даже части зарплаты. И явно имел в виду игроков своей команды, контракты которых пока не урезали.09.04.2020 22:00ФутболСергеев Иван
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва«Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.29.03.2020 16:00ММАУсачев Владислав
Смолов – о Селюке, народах России и Украины и личной жизниФорвард «Сельты» Федор Смолов пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым. Получилось зажигательно.08.04.2020 21:00ФутболГригорьевская Юлия