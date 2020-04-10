Артем Лобов: Вероятно, единственный случай, когда Нурмагомедов выбыл и это, вроде как, оправдано Российский боец ММА Артем Лобов считает, что критика в адрес Хабиба Нурмагомедова за срыв боя с Тони Фергюсоном несправедлива.

- Нужно быть справедливым и признать, что это, вероятно, единственный случай, когда он выбыл и это, вроде как, оправдано. Прошлые разы и со стороны Тони и со стороны Хабиба оправдать нельзя, - приводит слова Лобова allboxing.ru со ссылкой на Eurobash.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу глава UFC заявил об отмене турнира по требованию сверху.

Позже Уайт сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты, а турнир UFC 249 может состояться уже в мае.