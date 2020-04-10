Крис Жустино: Фергюсон заслужил того, чтобы узнать об отмене турнира раньше СМИ Бразильский боец смешанных единоборств Крис «Сайборг» Жустино поделилась мнением об отмене турнира UFC 249.

«Наибольшая разница в работе с Bellator – культура организации. Фергюсон заслужил того, чтобы узнать об отмене турнира раньше СМИ», - написала Жустино в своем твиттере.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу глава UFC заявил об отмене турнира по требованию сверху.

Позже Уайт сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние даты, а турнир UFC 249 может состояться уже в мае.