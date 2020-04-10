Олег Тактаров – об отмене UFC 249: Люди и компании перестраховались Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал отмену турнира UFC 249.

- Неужели Уайт не понимал, что ничего не получится? Если он будет понимать и не пытаться, то он не будет Даной Уайтом. Если он будет как все бездари, которые боятся сделать первый шаг, ввязаться в битву, а потом боятся проиграть… Если бы ситуация в США пошла на спад, то все могло состояться, но мы видим, что цифры в Нью-Йорке снова пошли вверх. Люди и компании перестраховались, - приводит слова Тактарова Sport24.ru.

Напомним, что изначально на турнире UFC 249 должны были встретиться чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако россиянин отказался выступать из-за эпидемии и невозможности покинуть карантин. В итоге Нурмагомедова заменил Джастин Гэтжи. Однако в пятницу глава UFC сообщил, что партнеры организации попросили перенести ближайшие турниры на более поздние сроки.