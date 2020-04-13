Камил Гаджиев: Бой между Харитоновым и Александром Емельяненко всегда актуален Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о возможности проведения поединка между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

- Мне кажется, что бой между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым всегда актуален. - Но этот поединок сейчас находится не на первом месте в повестке дня.

Но мне кажется, что это вечный огонь, и если туда подкинуть дровишек, то он разгорится снова, - передает слова Гаджиева «РИА Новости».

Ранее Харитонов рассказал, что не боится последствий распространения коронавируса.

Напомним, что в феврале Харитонов нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса на турнире промоушена WTKF, который состоялся в Витебске (Белоруссия). Для 39-летнего уроженца Архангельской области эта победа стала 30-й в карьере при семи поражениях, еще два поединка были признаны несостоявшимися.