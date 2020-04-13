Макгрегор закупил средства защиты для врачей больницы в Ирландии Ди Девлин, супруга Конора Макгрегора, сообщила, что боец UFC закупил средства индивидуальной защиты для врачей ирландской больницы.

«Так горжусь тобой, Конор. Я сама раньше работала в больнице и знаю, насколько усердно работают врачи, чтобы обеспечить нам всем безопасность. Предоставить им все необходимые средства защиты, пока они выполняют свой долг, - это восхитительный поступок», - написала Девлин в своем инстаграм.

Ранее Макгрегор высказал свои опасения в связи с ситуацией, сложившейся в Ирландии в период пандемии.