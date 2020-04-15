Алексей Олейник: Я дерусь либо 9, либо 16 мая

- Мой бой состоится в назначенную дату. Может быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая. Мне назвали два-три места проведения, все они в США. Это Невада, Техас или Флорида, - рассказал Олейник в эфире «Матч ТВ».
Ранее президент UFC Дана Уайт пообещал, что его компания станет первой крупной спортивной организацией, которая вернется к обычному графику в период пандемии коронавируса.
Добавим, что в последнем поединке 42-летний Олейник, на счету которого 58 побед, 13 поражений и одна ничья, выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Александр Дзидзария, который занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал, как проходит его болезнь. 10.04.2020 08:00 ММА Усачев Владислав Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей Денег нет, но вы держитесь! Как относиться к тому, что наш футбол запросил поддержки у правительства РФС собирает данные о финансировании клубов и готов им помочь. Но правильно ли беспокоить по этому поводу федеральные власти? 14.04.2020 18:44 Футбол Кузнецов Дмитрий Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
01.04.2020 13:00 Биатлон Чикирис Олег Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев В этот день Гагарин полетел в космос, а «Спартак» стал чемпионом. Впервые! 12 апреля 2009 года «Ак Барс» выиграл первый Кубок Гагарина, а в этот день 1962 года первые для себя золотые медали чемпионов страны завоевал «Спартак», для которого этот успех был как полет в космос Юрия Гагарина. 12.04.2020 14:30 Хоккей Домрачев Владислав Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав