Алексей Олейник: Я дерусь либо 9, либо 16 мая Российский боец UFC Алексей Олейник подтвердил, что его поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая.

- Мой бой состоится в назначенную дату. Может быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая. Мне назвали два-три места проведения, все они в США. Это Невада, Техас или Флорида, - рассказал Олейник в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент UFC Дана Уайт пообещал, что его компания станет первой крупной спортивной организацией, которая вернется к обычному графику в период пандемии коронавируса.

Добавим, что в последнем поединке 42-летний Олейник, на счету которого 58 побед, 13 поражений и одна ничья, выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.