«Буду отправлять в черный список». Тактаров попросил не спрашивать о Дагестане Об этом известный боец заявил в прямом эфире своего Instagram.

Легендарный боец смешанного стиля Олег Тактаров был недоволен вопросами своих подписчиков.

Он сказал: «Я нормально отношусь к Дагестану. Почему у меня не спрашивают, как я отношусь к Тольятти, к Санкт-Петербургу, к Испании? Я прекрасно отношусь к Испании, к Тольятти, к Петербургу. Почему меня об этом не спрашивают?

Почему мне никто оттуда не пишет, что я лицемер, чмо, петух и прочее? Вот и все, я ответил на вопрос. Потому не спрашивайте меня больше об этом. В следующий раз за такие вопросы я буду просто молча отправлять в черный список», – сказал Тактаров.

За всю карьеру в ММА уроженец Сарова одержал 17 побед и потерпел пять поражений.

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