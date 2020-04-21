Тактаров заявил о смерти Александра Емельяненко Известный в прошлом боец ММА Олег Тактаров ответил на оскорбления в свой адрес другого яркого представителя смешанных единоборств.

«Он умер», - дал предельно краткий комментарий Тактаров «Чемпионату». Напомним, ранее Емельяненко в своем инстаграме резко раскритиковал бывшего коллегу за высказывания о народах Кавказа, назвав его «проституткой» и «контрацептивом».

До этого Тактаров напомнил, что первым российским чемпионом UFC должен считаться он, а не «какой-то ваххабит» Хабиб Нурмагомедов.