Тактаров заявил о смерти Александра Емельяненко - Советский спорт
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21 апреля 2020 21:17ММАСергеев Иван

Тактаров заявил о смерти Александра Емельяненко

Известный в прошлом боец ММА Олег Тактаров ответил на оскорбления в свой адрес другого яркого представителя смешанных единоборств.

«Он умер», - дал предельно краткий комментарий Тактаров «Чемпионату». Напомним, ранее Емельяненко в своем инстаграме резко раскритиковал бывшего коллегу за высказывания о народах Кавказа, назвав его «проституткой» и «контрацептивом».

До этого Тактаров напомнил, что первым российским чемпионом UFC должен считаться он, а не «какой-то ваххабит» Хабиб Нурмагомедов.

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