Тактаров считает, что А. Емельяненко попросили оскорбить его Ранее уроженец Старого Оскола назвал бывшего чемпиона UFC «проституткой».

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров оставил запись в соцсети, посвященную выпаду Александру Емельяненко.

«Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», – написал Тактаров в своем Instagram.

37-летний Емельяненко, тренирующийся в клубе «Ахмат», уточнил, что назвал соотечественника «проституткой» за слова, сказанные в адрес жителей Кавказа.