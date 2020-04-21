Тактаров считает, что А. Емельяненко попросили оскорбить его - Советский спорт
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21 апреля 2020 22:42ММАГичунцев Артур

Тактаров считает, что А. Емельяненко попросили оскорбить его

Ранее уроженец Старого Оскола назвал бывшего чемпиона UFC «проституткой».

Российский боец смешанного стиля Олег Тактаров оставил запись в соцсети, посвященную выпаду Александру Емельяненко.

«Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», – написал Тактаров в своем Instagram.

37-летний Емельяненко, тренирующийся в клубе «Ахмат», уточнил, что назвал соотечественника «проституткой» за слова, сказанные в адрес жителей Кавказа.

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