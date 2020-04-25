Друг отца Хабиба Нурмагомедова: У Абдулманапа обнаружена пневмония - Советский спорт
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25 апреля 2020 20:16ММАСергеев Иван

Друг отца Хабиба Нурмагомедова: У Абдулманапа обнаружена пневмония

Рамазан Рабаданов раскрыл подробности госпитализации 57-летнего отца российского чемпиона UFC.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония сильно не зацепит моего друга и он снова придет в парк», - написал Рабаданов на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Напомним, ранее появилась информация о том, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Ее подтвердил сам госпитализированный тренер ММА. Однако официально причины госпитализации не раскрывались.

Отметим, что сегодня стало известно, когда ориентировочно Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в UFC.

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