Друг отца Хабиба Нурмагомедова: У Абдулманапа обнаружена пневмония

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришел в парк. Надеюсь, пневмония сильно не зацепит моего друга и он снова придет в парк», - написал Рабаданов на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Напомним, ранее появилась информация о том, что Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу. Ее подтвердил сам госпитализированный тренер ММА. Однако официально причины госпитализации не раскрывались.
Отметим, что сегодня стало известно, когда ориентировочно Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в UFC.
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