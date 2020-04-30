Алексей Олейник: Вряд ли кто-то из действующих бойцов способен перебороть Вердума В 2010 году бразилец одолел Федора Емельяненко и нанес тому первое поражение в карьере.

Российский боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Фабрисио Вердумом.

Напомним, их бой состоится 9 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида).

– Десять лет назад ваш бой с Вердумом точно можно было назвать дуэлью лучшего грэпплера и джитсера. Насколько это утверждение истинно сейчас?

– Истинно и сейчас, потому что вряд ли кто-то из действующих бойцов способен перебороть Вердума. Именно перебороть, выиграть болевым приемом. Не думаю, что кто-то из тяжеловесов на это способен. Да и мне тоже сложно ловить на приемы топовых соперников. Наверное, в абсолютном плане ничего за десять лет не изменилось. На данный момент борцов лучше нет.

Проиграть может кто угодно: и я, и Вердум. Но это будет случайность – ударят по голове и придушат. Это возможно. А вот именно обыграть всех и каждого в борьбе в плане приемов… Я не знаю такого бойца в UFC за последние годы, который бы провел пять-семь удушающих приемов. В тяжах таких точно нет, – сказал Олейник «Советскому Спорту».

Добавим, что в крайнем поединке он выиграл у американца Мориса Грина, а бразилец проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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