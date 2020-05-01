Волков ответил на выпад Исмаилова: Защитить я себя смогу, и ты это хорошо знаешь Бойцы продолжают словесную перепалку в соцсетях.

Россиянин Александр Волков, выступающий в UFC, прокомментировал заявление соотечественника Магомеда Исмаилова.

«Мага, защитить я себя при любом раскладе смогу, и ты это хорошо знаешь. Это не я не понял из-за роста, это ты низко подпрыгивал, когда объяснял.

Рекомендую висеть на турнике по пять минут каждый день, может, люди нормального роста тебя понимать быстрее будут.

Когда фотографировались, меня, конечно, не было, но когда решишься «цвет шеи» Коляну менять, я обязательно буду рядом с ним!» – написал Волков в своем Instagram.

Конфликт бойцов начался с того, что Исмаилов намекнул, что может «разобраться» с российским актером Николаем Наумовым, который ранее усомнился в победе Магомеда над Александром Емельяненко.

Исмаилов – Волкову: Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь