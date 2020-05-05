UFC объявил о переносе турнира в Австралии Ивент должен был состояться 7 июня.

Пресс-служба UFC сообщила, что промоушен перенес турнир, который должен был пройти в австралийском городе Перт.

Отмечается, что такое решение принято на фоне непростой ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что UFC также отменил турнир в Нур-Султане (Казахстан). Ожидается, что он пройдет в США.