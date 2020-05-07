Алексей Олейник – о тесте на коронавирус: Уверен, что, если бы что-то было, они бы прислали Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о результатах теста на коронавирус, который он сдал в преддверии поединка против бразильца Фабрисио Вердума.

- Я уверен, что, если бы что-то было, они бы прислали. Значит, все нормально, - цитирует Олейника ТАСС.

Ранее Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Вердумом.

Напомним, что 42-летний россиянин проведет свой бой с бразильцем в ночь на 10 мая в рамках турнира UFC 249.