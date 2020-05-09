Супруга Олейника: Алексей не контактировал с Соузой Татьяна Олейник, супруга Алексея Олейника, заявила, что российский боец не контактировал с бразильцем Роналдо Соузой.

- Не контактировал. Только Вердум с ним здоровался. И вчера нас всех снова попросили пройти тест перед взвешиванием, - цитирует Олейник ТАСС.

Ранее пресс-служба UFC выступила с заявлением о заражении участника турнира в Джексонвилле Роналдо «Жакаре» Соузы. Коронавирус был обнаружен у бразильца, а также двух членов его команды. Все они были изолированы от остальных участников турнира и остаются под наблюдением наших врачей.

Добавим, что Олейник в ночь на 10 мая в рамках турнира UFC 249 проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума.