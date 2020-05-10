Серроне потерпел четвертое поражение кряду (видео) - Советский спорт
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10 мая 2020 05:07ММАВащенко Сергей

Серроне потерпел четвертое поражение кряду (видео)

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис одержал победу на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Поединок против Дональда Серроне продлился все три отведенные раунда и завершился единогласным решением в пользу Петтиса.

Эта победа стала для Петтиса 23-й в карьере при десяти поражениях. Серроне проиграл 15-й поединок за карьеру и четвертый кряду.

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