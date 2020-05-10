Серроне потерпел четвертое поражение кряду (видео) Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис одержал победу на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Поединок против Дональда Серроне продлился все три отведенные раунда и завершился единогласным решением в пользу Петтиса.

Эта победа стала для Петтиса 23-й в карьере при десяти поражениях. Серроне проиграл 15-й поединок за карьеру и четвертый кряду.