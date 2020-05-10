Сумасшедший нокаут в поединке Стивенс - Каттар (видео) Келвин Каттар победил Джереми Стивенса на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

Во втором раунде Каттар выиграл техническим нокаутом во втором раунде. OH SHIT #UFC249 pic.twitter.com/bUpW3Gbgfh — RetroWwfUfc (@RetroWwfUfc) May 10, 2020