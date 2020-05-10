Нганноу нокаутировал Розенстрайка за 11 секунд на турнире UFC 249 (видео) - Советский спорт
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10 мая 2020 06:47ММАВащенко Сергей

Нганноу нокаутировал Розенстрайка за 11 секунд на турнире UFC 249 (видео)

Француз Фрэнсис Нганноу одержал очередную зрелищную победу в UFC.

В рамках шоу UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) французский тяжеловес Фрэнсис Нганноу нокаутировл суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде.

Спустя 11 секунд после начала поединка суринамец оказался в глубоком нокауте после серии ударов в исполнении француза.

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