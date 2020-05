Нганноу нокаутировал Розенстрайка за 11 секунд на турнире UFC 249 (видео)

В рамках шоу UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) французский тяжеловес Фрэнсис Нганноу нокаутировл суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в первом раунде.

Спустя 11 секунд после начала поединка суринамец оказался в глубоком нокауте после серии ударов в исполнении француза.

So much for that callout 👀 #UFC249 pic.twitter.com/M1zu5JlIQr