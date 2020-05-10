Гэтжи победил Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе В Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир UFC 249.

В главном бою вечера сошлись Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи . Поединок завершился в пятом раунде после того, как команда Фергюсона попросила остановить бой.

Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса в легком весе и теперь должен встретиться в титульном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Отметим, что это поражение стало для Фергюсона первым за восемь лет - предыдущий раз он уступил Майклу Джонсону 5 мая 2012 года.

Для Гэтжи победа стала 22-й в 24 боях.