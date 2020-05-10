Алексей Олейник: Если ты все время бьешься с неизвестными соперниками, то сам остаешься неизвестным Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал свою победу на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

- Для меня эта победа значит очень много, поскольку ты можешь провести бой с одним, двумя, десятью неизвестными соперниками, но если ты все время с ними бьешься, то сам остаешься неизвестным, - цитирует Олейника «РИА Новости».

Напомним, что соперником россиянина был бывший чемпион организации бразилец Фабрисио Вердум. Поединок продлился все три раунда и завершился победой российского бойца раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).

Отметим, что для Олейника эта победа стала 59-й в карьере.